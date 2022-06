De Belg die in 2013 de bijzonder gewelddadige overval op Brink's in Best pleegde, krijgt in hoger beroep twee jaar langere celstraf dan de tien die de rechtbank hem oplegde. In Luxemburg kreeg hij eerder 22 jaar, voor een vlak erop volgende overval.

Het gerechtshof noemt de overval op het geldtransportbedrijf, waarbij later ook nog op de politie is geschoten, 'van ongekende brutaliteit'. Hij werd 'met militaire precisie uitgevoerd', en het is een wonder dat er geen levens zijn verloren.

Op een nacht in maart 2013 zag personeel van Brink's in Best een vonkenregen bij hun hek. Dat werd open geslepen door een stel gemaskerde mannen. Ze liepen naar de nooddeur en bliezen die eenvoudigweg op.

Binnen stond een geldwagen die net werd gelost. De karretjes werden eveneens open geslepen, waarop de mannen 24 geldzakken meenamen, met ruim 150.000 euro. Toen dat in tassen zat, goten ze benzine uit en staken de wagen in brand.

Vangrail geschroefd

Brink's ligt vlak aan de snelweg Eindhoven-Tilburg. Daar was van tevoren een stuk uit de stalen middenvangrail geschroefd, waardoor de vluchtwagen, een snelle BMW, meteen door kon naar de A2 en vervolgens de A67 op naar België. Dat ging met meer dan 200 kilometer per uur.

Bij de afslag Eersel stond politie klaar zodat de wagen de afrit nam en richting Bergeijk reed. De politie ging er achteraan, maar stopte toen ze onder vuur werden genomen. De mannen hadden Kalasjnikovs en Uzi's bij zich. Ze wisten te ontkomen.

Twee weken later was er een soortgelijke zwaarbewapende overval in Luxemburg die fout liep. Een man, Dogan S. (nu 50) werd gepakt en veroordeeld. Omdat de zaken zo op elkaar leken kreeg Nederland zijn. DNA, wat ook op het afgeschroefde stuk vangrail zat.

Zes maanden minder straf

Zijn zaak kwam in 2018 voor de Brabantse rechtbank. officier van justitie Erna Vrijhoeven eiste toen de maximaal mogelijk straf van twaalf jaar. Hij kreeg er tien. Die vroeg de aanklager in hoger beroep ook, maar het hof gaf twee jaar extra. Omdat de zaak zo oud is, gaan daar zes maanden vanaf.

Waar ze bijzonder zwaar aan tilt, is het grof geweld van de overvallers. Dogan S. is een beroepscrimineel van de zwaarste soort. Hij heeft eerder ook een bankoverval gepleegd door de directeur en zijn gezin te gijzelen.

In Best hadden twee mannen van Brink's zich opgesloten in de geldwagen, maar hoorde de slijptol die probeerde de wagen open te krijgen en zagen even later de vlammen opstijgen. Ook de achtervolgende politie dacht het niet te zullen overleven.