Een 22-jarige man uit Den Bosch is maandagmorgen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis in Ommel. Dat maakt de politie bekend. Daarmee is hij de derde verdachte in de zaak.

Eerder hield de politie al een 39-jarige man uit Den Bosch en een 42-jarige man uit Rosmalen aan. De 22-jarige Bosschenaar kwam tijdens het vervolgonderzoek in beeld, meldt de politie. Hij werd maandagochtend rond 11.00 uur aangehouden op het politiebureau. Hij had zichzelf gemeld. Eerder die ochtend was zijn woning bezocht, maar de man was daar niet aangetroffen. Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar overvallen toe hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De realityster werd ernstig mishandeld en vastgebonden met ducttape. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met wat geld, een paar horloges, sieraden en een zonnebril. Volgens de politie gaat het onderzoek na de aanhouding nog door. De twee verdachten die eerder werden aangehouden, zitten nog vast. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch