Een automobiliste verloor in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.00 uur de macht over het stuur en reed tegen een betonblok aan de Larenweg in Den Bosch. Door de klap belandde de auto op zijn kant. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Naast de politie kwamen ook twee ambulances en de brandweer naar de plek van het ongeluk. De automobiliste verloor de macht over haar stuur en botste tegen een betonblok dat in de middenberm lag. Door de klap tegen het betonblok belandde de auto op zijn kant en kwam uiteindelijk op de weg tot stilstand. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Zij werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook is nog onduidelijk waardoor de vrouw de macht over haar stuur verloor. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. De auto raakte bij de klap flink beschadigd. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen de auto af te voeren.