Den Bosch heeft een nieuwe stadscomponist: Bart van Dongen. Hij is de opvolger van Bart van Dees, die vorig jaar de allereerste stadscomponist van Den Bosch werd.

Bart van Dongen (Zeeland, 1959) werd gekozen door November Music, het muziekfestival in Den Bosch dat jaarlijks een nieuwe stadscomponist aanwijst. Hij woont bijna 40 jaar in Den Bosch en is daar actief als musicus, componist, programmeur en initiatiefnemer van bijzondere producties, zoals de muziektheaterproductie Fanfari Bombari. Momenteel werkt hij met Het Zuidelijk Toneel aan Eldorado, een muziekproductie die op erven van Brabantse boerderijen wordt uitgevoerd.

Voor zijn verdiensten voor de stad kreeg Van Dongen in 2007 de tweejaarlijkse Brouwerij Cultuurprijs. Van Dongen neemt zich voor om elke maand iets te maken, een compositie te presenteren op de website van de Stadscomponist, op sociale media zoals Instagram, en zo mogelijk live.

Publieksgroepen zijn de bezoekers van podia en festivals, leerling- en amateurmusici, koren, buurthuizen of bewoners van centra zoals verzorgingstehuizen of begeleid wonen. 'Maar uiteraard in principe 'alle bewoners van de gemeente Den Bosch', aldus stichting De Stadscomponist.

De stadscomponist sluit aan bij actuele activiteiten in de stad, zoals de jaarlijkse pelgrimage van wandelaars uit de wijde omgeving naar de Sint-Jan in de meimaand. Een ander voorbeeld is het kunstproject over de Maas (van Maastricht tot Rotterdam) van Monique Broekman, dat in oktober Den Bosch aandoet.

Met Huis73 wordt gekeken naar een passend programma rond de 200 jaar geleden in Den Bosch geboren wetenschapper Jacob Molenschott.