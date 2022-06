In het kader van de Nationale Archeologiedagen, 17, 18 en 19 juni toont de afdeling erfgoed van de gemeente Den Bosch een aantal vondsten van opgravingen op de Parade en het Minderbroedersplein. Ook is een nieuwe wandelroute beschikbaar in de Erfgoed 's-Hertogenbosch Route App.

Archeologen en bouwhistorici hebben tussen 1985 en 2008 meerdere keren gezocht naar sporen van een middeleeuws klooster en ook gevonden. Dit is het eerste en dus oudste klooster van de Minderbroeders (Franciscanen) in ons land. De broeders kwamen al in 1228 naar de stad. De meest bijzondere vondsten zijn tijdens de Archeologiedagen te ontdekken in de vitrine van juwelier Goldline en op de terrassen van M'EAT en Tappunt aan het plein. Het plein de Parade is een beschermd archeologisch monument. Onder de Parade liggen resten van het middeleeuwse Groot Begijnhof waar tussen ca. 1250 en 1700 deze niet-getrouwde vrouwen woonden die een gelovig leven leidden buiten een klooster. De historische locaties zijn tijdens de archeologiedagen gemarkeerd op de Parade. De mooiste archeologische vondsten zijn te zien in Grand Café Silva Ducis aan de Parade. Ook is vanaf 16 juni een nieuwe wandelroute te volgen via de Erfgoed 's-Hertogenbosch Route App. Een (video) tour langs plekken van verschillende archeologische opgravingen.