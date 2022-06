Bij het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch hebben in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende mannen gevochten. Mogelijk is daarbij gestoken, meldt de politie.

Die kwam even na 0.30 uur met meerdere eenheden ter plaatse om de situatie helder te krijgen. Zeker één persoon is aangehouden. Hij is nagekeken in de ambulance.