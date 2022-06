Avondvierdaagse Vught is dinsdag van start gegaan met 1200 deelnemers. Dat zijn er aanzienlijk minder dan drie jaar geleden toen er in 2019 nog zo'n 1700 wandelaars meededen. Volgens de nieuwe voorzitter André Henskens hebben de Vughtse scholen het te druk om de avondvierdaagse erbij te doen.

Hip, populair of niet. De 23ste editie van Avondvierdaagse Vught telt dit jaar aanzienlijk minder deelnemers dan de vorige pré-corona-versie in 2019. "Hoe dat komt? Veel scholen hebben het heel druk. Die kunnen er een buitenschoolse activiteit als onze avondvierdaagse met al die lesprogramma's nu niet bij hebben", zegt Henskens. "Geen onwil volgens mij. Aan de andere kant willen we juist dat kinderen meer bewegen. Geen proefwerkjes, maar door gezellig te wandelen even het hoofd leegmaken. Daar willen we volgend jaar iets aan gaan doen door bijvoorbeeld digitaal in te schrijven of als vierdaagse-organisatie zelf een (inschrijf)klaslokaal te bemensen."

De avondvierdaagse in Vught was in 2019 op sterven na dood. Er waren te weinig bestuursleden en vrijwilligers. Maar het vierdaagse wandelevenement is nieuw leven ingeblazen. "Ik schat dat er zeker tien en misschien meer nieuwe mensen bij zijn gekomen", zegt de voorzitter. "Alles bij elkaar zijn zestig mensen met deze avondvierdaagse bezig. De een wat meer dan de ander."

Als teken van het nieuwe elan krijgt bestuurslid en 'mister-vierdaagse' Okke Jansma de speld van verdienste in de gemeente Vught. Burgemeester Roderick van de Mortel speldt de man die vanaf het begin de kar mede trekt de eremedaille op. De burgemeester lost even later het startschot voor de vijf of 10 kilometer. "De avondvierdaagse in Vught staat er als nooit tevoren", aldus Van de Mortel.

"Die eremedaille hebben ze goed verborgen gehouden", zegt een verraste Jansma even later. "We hebben gelukkig net op tijd de noodklok geluid. Zo van er moeten meer mensen bijkomen. Anders redden we het met de Avondvierdaagse Vught niet. Gelukkig zijn er mensen opgestaan. Ook jonge mannen en vrouwen inderdaad. Ik denk dat we nu wel tien jaar vooruit kunnen. Wat dit evenement voor mij betekent? Als ik die kindersnoetjes en al die andere blije wandelaars zie. Ja, daar doe ik het al die jaren voor hè."

Woensdag start en finisht de avondvierdaagse bij Zorgpark Voorburg. Donderdag is het de beurt aan Zwaluw VFC. Dat is een nieuwe locatie. Vrijdag begint en eindigt de laatste etappe met een medaille en traditionele roos voor diegenen die de tocht hebben volbracht, weer op de atletiekbaan van Prins Hendrik in Vught.