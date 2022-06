Een conflict in een café in de Hoogstraat in Berlicum is vrijdagnacht uitgemond op een bedreiging. Dat meldt de politie. Een zestienjarige jongen uit Rosmalen is die nacht in de omgeving aangehouden.

De tiener zou hebben gedreigd met een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen en werd opgepakt in een andere horecazaak in de omgeving. Na zijn aanhouding werd de woning van de jongen onderzocht. Zowel in het café als de woning van de jongen werd geen vuurwapen gevonden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Er worden geen andere verdachten meer gezocht. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch