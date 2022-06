FC Den Bosch heeft zich voor de komende twee seizoenen verzekerd van de diensten van Anass Ahannach. Het jongere neefje van Soufyan Ahannach, die vorige week bekendmaakte te vertrekken uit Stadion De Vliert, komt over van Almere City.

Daar kwam de 24-jarige middenvelder niet meer voor in de plannen van trainer Alex Pastoor. Ahannach speelde de afgelopen 5 seizoenen 86 competitiewedstrijden voor Almere City waarin 7 keer scoorde en goed was voor 11 assists.

De in Amsterdam geboren voetballer speelde kortstondig voor de jeugd van AFC en Ajax en doorliep vanaf zijn dertiende de hele opleiding van Almere City. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij er destijds in september 2017 onder trainer Jack de Gier, de huidige coach van FC Den Bosch.

De laatste twee seizoenen kwam hij door blessures, corona en trainerswissels minder aan spelen toe dan daarvoor. Nu zijn contract afloopt, ligt er bij Almere City geen nieuwe verbintenis voor klaar. Bij FC Den Bosch hoopt Ahannach zijn voetballoopbaan nieuw leven in te blazen.

Soufyan

Zijn twee en half jaar oudere oom Soufyan, die ook een verleden heeft bij Almere City, speelde de afgelopen anderhalf jaar bij FC Den Bosch. Hij liet zijn aflopende contract in De Vliert niet verlengen, maar kiest voor het avontuur bij het Saoedische Al-Arabi, zoals hij vorige week bekendmaakte.

FC Den Bosch hoopt dat Anass Ahannach de opvolger kan worden van Kevin Felida als controlerende middenvelder. Felida speelt vanaf volgend seizoen voor RKC Waalwijk.

Het ziet er niet naar uit dat FC Den Bosch actief op zoek gaat naar een vervanger voor Soufyan Ahannach. Zijn rol als nummer tien wordt wellicht overgenomen door Danny Verbeek, die recent terugkeerde van De Graafschap.

Barry Maguire

De terugkeer van Verbeek gaat overigens ook ten koste van Barry Maguire, voor wie er geen nieuw contract klaarligt bij FC Den Bosch. Djumaney Burnet, die afgelopen seizoen als amateur deel uitmaakte van de hoofdmacht, mag eveneens vertrekken.

FC Den Bosch is nog steeds op zoek naar versterking in de aanval, zowel op de vleugels als in het centrum. De club wil de Zweedse spits Nikolaj Möller graag behouden, maar is er daarbij van afhankelijk of zijn Engelse werkgever Arsenal hem nog een seizoen wil verhuren. Naast Möller zou FC Den Bosch dan graag nog een ander type spits met meer ervaring vastleggen.