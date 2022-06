Bij een ongeval op de hoek van de Havenstraat en Boschdijkstraat in Den Bosch is een man zondagochtend zwaargewond geraakt. De man wilde volgens de politie rond zeven uur op het dak van Kwik Fit gaan zonnen.

Hij kwam op het dak via een kraakpand dat naast de auto-reparatieplaats ligt. De man is, toen hij wilde gaan liggen, door een glazen dakconstructie meters naar beneden in de autogarage gevallen. Hij is bij die val zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. Er landde ook een trauma-helikopter in de buurt, maar die is rond acht uur onverrichterzake vertrokken.

Volgens de politie is er geen sprake van een poging tot zelfmoord of een inbreker op het dak bij de Kwik-Fit en gaat het om een ongeval.