Carnaval vieren terwijl het bijna zomer is. Het is even wennen. Maar de jeugd in Middelrode genoot zaterdagmiddag van dit speciale zomercarnaval. een kleine stoet trok in optocht door de straten van Middelrode en vierde tevens het 55-jarig jubileum van Dun Bloaouwun Beer.

Terwijl veel handen de feesttent op het plein bij de Moerkoal in Middelrode voor een carnavalsfeest in orde maakten, trok er door de straten van het dorp een schare carnavaleske jeugd met kleine praalwagens en veel leut. Dit vroege voorjaar kon het niet vanwege corona, maar in de zomerse zon was het prima een feestje bouwen. Vijf maal elf moet natuurlijk ook gevierd worden. En dat deed Dun Blaoun Beer.