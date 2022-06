Op de Vlijmenseweg in Den Bosch zijn vrijdag aan het einde van de middag een scooter en een auto tegen elkaar gebotst. De jonge scooterrijdster raakte daarbij gewond en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur. Een traumahelikopter landde in de omgeving. Het is niet bekend of de trauma-arts mee is gegaan in de ambulance richting het ziekenhuis.