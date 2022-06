Een bestuurder is kort voor middernacht met zijn of haar auto in een bocht rechtdoor geschoten en in een natte sloot terechtgekomen. Dat gebeurde langs de oprit van de A2 bij Den Bosch.

De hulpdiensten kwamen massaal op het ongeluk af. Naast meerdere ambulances, politie en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Duikers van de brandweer kwamen ook naar de plaats van het ongeval. Een woordvoerder van de politie meldt dat er niemand gewond is geraakt. "De bestuurder was mogelijk onder invloed, hij heeft daarvoor een rijontzegging gekregen." Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit de sloot gehaald. Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.