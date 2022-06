Ontwerper/kunstenaar Arne Hendriks onderzoekt in The Incredible Shrinking Man de mogelijkheden om een mens te creëren van vijftig centimeter, een mens die beter op aarde past. Kan de mens met net zoveel passie verlangen naar minder? In het Design Museum in Den Bosch geeft Hendriks een theatrale lezing over zijn onderzoek, waarin hij zijn visie en kennis over krimp met een breder publiek deelt.

The Incredible Shrinking Man draait in essentie om de wens om te krimpen. Om tot verandering te komen, moeten we ons eerst kunnen voorstellen dat iets kan veranderen en dat vervolgens ook willen. Hendriks startte The Incredible Shrinking Man in 2007 en won in 2014 de Future Concepts Award. I In de lezing geeft hij op serieuze én ontregelende wijze uiting aan de dillema's, ambiguïteit en uitdagingen die krimp in zich heeft. Op onnavolgbare wijze toont hij hoe logica (feiten), verbeelding (oplossingen) én absurditeit (gedrag) alle onlosmakelijk met krimp zijn verbonden en doet hij het denken over krimp kantelen.

De lezing vindt op 10 juni om 20.00 uur plaats in de Pleitzaal van Huis73 in Den Bosch. Een kaartje kost 12 euro. Voorafgaand aan de theatrale lezing is er een denkwandeling door de tentoonstelling Sneakers Unboxed van het Design Museum. Hiervoor is een apart ticket nodig.