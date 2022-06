Op de A59 bij Den Bosch is dinsdagmiddag een auto drie keer over de kop geslagen en ondersteboven tegen de vangrail tot stilstand gekomen. De bestuurder en een inzittende zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeval vond omstreeks 16.30 uur plaats tussen de Maaspoortweg en de Rietveldenweg. De bestuurder, een 47-jarige man uit Veen, lette volgens de politie even niet op bij het wisselen van rijstrook en raakte daardoor een andere auto.

Hierdoor verloor de man de macht over het stuur, waarna de auto drie keer over de kop sloeg en uiteindelijk ondersteboven tegen de vangrail tot stilstand kwam. Door het ongeval ontstond er een file in beide rijrichtingen.

Boetes voor andere automobilisten

Negen automobilisten die een filmpje of foto van de nasleep van het ongeval maakten, kunnen binnenkort een dikke boete verwachten, meldt de politie. Ook 'ongeduldige bestuurders' die over de vluchtstrook reden zien binnenkort een acceptgiro op de mat vallen.