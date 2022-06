FC Den Bosch heeft de eerste reeks oefenwedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vastgesteld. De club speelt in juli zes keer tegen een amateurclub.

De voorbereiding gaat voor FC Den Bosch van start met de eerste training op vrijdagochtend 24 juni (aanvang 10.00 uur), precies zes weken voordat de nieuwe competitie begint.

Het eerste oefenduel is op zaterdag 2 juli traditiegetrouw het treffen met de amateurs van Nooit Gedacht in Geffen. Die wedstrijd begint om 15.00 uur.

De laatste wedstrijd die voorlopig gepland staat is een duel met OJC op vrijdag 22 juli (om 19.30 uur) in Rosmalen. FC Den Bosch benadrukt dat het programma voorlopig en nog niet compleet is. Wijzigingen en aanvullingen zijn dus nog mogelijk. De nieuwe competitie begint op vrijdag 5 augustus. Het wedstrijdprogramma daarvan is nog niet bekend.