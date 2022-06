De automobilist die dinsdagmiddag drie keer over de kop sloeg op de A59 bij Den Bosch probeerde vlak voor het ongeluk een kleine vrachtwagen in te halen. Dat is te zien op dashcambeelden op de videosite Dumpert. Bij het inhalen raakte de bestuurder een achterligger, om vervolgens via de vangrail van de weg af te slippen.

De bestuurder, volgens de politie een 47-jarige man uit Veen, wilde rond 16.30 uur tussen de Maaspoortweg en de Rietveldenweg links inhalen. Hij zag de achterkant van de langzamer rijdende bakwagen, een lichte vrachtwagen met zes wielen, voor hem echter snel dichterbij komen. Daardoor had hij nog maar weinig ruimte over om te wisselen van rijstrook. De gevolgen zijn te zien in de video, die dinsdagavond op Dumpert werd gezet. Door de beperkte ruimte werd de achterligger geraakt, waarna de bestuurder de controle over zijn auto verloor. De politie noemde dinsdag het 'even niet opletten bij het wisselen van rijstrook' als oorzaak van het ongeluk. Een inzittende en de bestuurder van de ondersteboven belande wagen raakten gewond. Beide gewonden werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Kijkersfile In beide rijrichtingen ontstond op de A59 bij Den Bosch een file. Dat kwam richting Vlijmen door het ongeluk zelf; aan de andere kant werd de vertraging veroorzaakt door kijkers die foto's en filmpjes maakten. Negen van hen krijgen daar een boete voor. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch