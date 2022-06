Een vader en zijn dertienjarige dochter hebben in december van afgelopen jaar doodsangsten uitgestaan tijdens een overval in hun woning in Den Bosch. Dat bleek maandagavond uit een uitzending van Opsporing NL, een nieuw opsporingsprogramma op RTL 5.

De politie geeft in het programma voor het eerst openlijk ruchtbaarheid aan de gewelddadige woningoverval, die sindsdien het leven van vader en dochter op zijn kop heeft gezet.

De vijftigjarige man is zaterdagavond 11 december alleen thuis met zijn dochter in hun woning aan de Vughterstraat. De bel gaat vlak nadat hij zijn oudste dochter heeft uitgezwaaid, nietsvermoedend doet hij de deur open omdat hij denkt dat ze iets vergeten is. Echter staan er binnen no time twee jonge mannen in de woonkamer, zo blijkt uit een reconstructie.

Ze vragen de man om geld en dreigen zijn dochter iets aan te doen als hij niet meewerkt. Daarbij wordt hij ook geslagen en krijgt hij een mes tegen zijn keel. De Bosschenaar geeft dan zijn dure Rolex-horloge af en pakt twee enveloppen waar iets meer dan 100 euro in zit.

Kluis in eettent blijkt leeg

Maar de overvallers willen meer, waarop de man het tweetal meeneemt naar een horecagelegenheid aan de Stoofstraat, zo'n 100 meter verderop. De man is eigenaar van het etablissement en heeft toegang tot de kluis. Maar in de eettent blijkt dat de kluis leeg is.

Dan gaat het slachtoffer weer naar zijn woning met de twee indringers, waar hij ze uiteindelijk duidelijk maakt dat er echt niks te halen valt. Daarna druipen de mannen af, vader en dochter verbouwereerd achterlatend. "Ik stond te trillen en te bibberen. Niet waar m'n dochter bij is, dacht ik", zegt de vader - anoniem - in de uitzending. "Hier was ik altijd al bang voor, dat er iets zou gebeuren waar m'n kinderen bij zijn."

De politie laat in het programma weten één van de verdachten al te hebben opgepakt. De tweede dader is nog spoorloos.