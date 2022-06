Een 37-jarige automobilist is dinsdagochtend in Den Bosch staande gehouden omdat hij met zijn telefoon bezig was tijdens het rijden. Dat meldt de politie. Zijn rijbewijs bleek sinds 2019 al niet meer geldig.

Na een aantal tests bleek de man ook onder invloed van alcohol en drugs. Dit gebeurde rond 9.00 uur aan de Rietveldenweg. De bestuurder reed in een bestelbusje van zijn werk. Het busje is om die reden niet in beslag genomen. De man wordt door de politie verder verhoord.