Een man heeft dinsdagochtend een tijd gedreigd om van de Diezebrug in Den Bosch te springen. De man stond klaar om te springen, maar de politie kon hem ervan weerhouden door hem te taseren.

Een jongeman zag de bebloede man met ontbloot bovenlijf over de brug lopen en alarmeerde de politie. Toen de politie met vier wagens arriveerde (met één wagen van de handhaving), stond de man al met een been op de reling richting de Tramkade. Een van de drie rijstroken van de Diezebrug werd afgezet en fietsers werden aan de kant waar de man stond tegengehouden.

Getaserd

Een tijd lang ging de politie met de man in gesprek waarna hij van gedachten leek te veranderen. Hij ging op de reling zitten met zijn rug richting het water en even later ging hij op het loop- en fietsgedeelte van de brug staan. Daar werd hij rond 12.35 uur getaserd en overmeesterd door politieagenten. Een ambulance kwam vervolgens zodat hij behandeld kon worden door de hulpdiensten.

Rond 13.10 uur was de man weer op de been. Hij liep met enkele agenten naar een ambulance die onderaan ede brug was geparkeerd. Zijn hoofd was in verband gewikkeld. Ook had hij folie om het ontblote bovenlichaam.