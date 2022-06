Vanaf dinsdagavond 23.00 uur tot donderdagochtend 2.00 uur rijden tussen Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam minder treinen. Dit komt door extra werkzaamheden nabij Utrecht. Ongeveer tweederde van de treinen valt uit.

De intercity's uit Eindhoven via Den Bosch richting Utrecht of Amsterdam rijden minder vaak. De directe sprinters op het traject Best, Boxtel, Vught en Zaltbommel naar Utrecht rijden helemaal niet. Ook de andere kant op hebben reizigers met zowel de intercity's als sprinters last van de aangepaste dienstregeling.

De werkzaamheden vinden plaats rond Houten, vlak onder Utrecht. Hier rijden vanuit Brabant normaal gesproken om de tien minuten treinen. Woensdag rijden ze slechts om de 30 minuten.

Omreizen

Om moeilijkheden te voorkomen, adviseert NS-woordvoerder Arno Leblanc de reis goed te plannen. "Online is al te zien welke treinen je nog kunt nemen. Houd naast de extra reistijd ook rekening met drukte", zegt Leblanc.