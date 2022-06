Een fietser is maandagmiddag door onbekende oorzaak gevallen op de Margrietweg in Helvoirt. Behalve de politie en de ambulance was er ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het ongeval gebeurde rond 12.10 uur. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Margrietweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.