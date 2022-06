Een automobilist is zondagavond rond 19.55 uur aan De Engstoep in Rosmalen de berm in gereden en tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De bestuurder was in een parkeervak doorgeschoten en in de berm tegen een boom tot stilstand gekomen. Volgens de politie kwam dat om dat de automobilist onwel was geworden. Door de botsing ontstond er rook in de auto. Brandweerlieden hebben de hulpverlening aan de bestuurder afgeschermd voor omstanders. De omgeving werd afgezet met linten.