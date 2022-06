Alle buiten optredens zondagavond op het muziekfestival Jazz in Duketown in Den Bosch werden afgelast. Oorzaak is de hevige regen. Ook op andere plekken in de gemeente was er wateroverlast.

De organisatie van Jazz in Duketown meldde zondagavond om 19.00 uur op de site dat alle buitenoptredens voor de rest van de avond zijn afgelast. 'In verband met de hevige regenval en de weersvoorspellingen zijn we helaas genoodzaakt de buiten optredens die nog gepland staan vandaag te cancellen. We zien u graag morgen terug!'

Al om 17.30 uur meldde de organisatie dat alle buitenoptredens 'voorlopig opgeschort' werden. Het optreden van Marutyri & Dawn Patrol dat op dat moment nog bezig was op de Parade, werd wel afgemaakt. Voor artiesten die eigenlijk op een van de buitenpodia gepland stonden, werd gezocht naar een podium binnen. Dat lukte voor één zangers: Cyrille Aimée speelde gisteravond op Podiumazijnfabriek van 19.30 uur tot 20.45 uur. Zij zou eigenlijk op de Markt spelen.

Volgens een woordvoerder van de organisatie werden de binnen concerten wel goed bezocht. Bij Cyrille Aimée stond zelfs een rij om naar binnen te komen. "Buiten was het heel de dag veel minder, door de regen die vanaf de eerste optredens al constant aanwezig was." De verwachting is dat alle optredens morgen wel gewoon door kunnen gaan.

Straten onder water

Op verschillende plekken in de gemeente staan straten blank. Zo ook in de wijk Molenhoek in Rosmalen, in onder andere de Chopinlaan, de Rossinilaan, de Diepenbrocklaan, de Debussylaan, de Wagnerlaan en de Sweelincklaan.