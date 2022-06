De Havendwarsstraat op de Tramkade is een straat die iedereen die daar komt wel kent, maar er komt zondag een nieuwe straat bij. Weliswaar geen officiële straat met een naambordje, maar wel een die net zo belangrijk kan zijn: de Makersstraat in het Werkwarenhuis.

De Makersstraat is een 'straat' bij het Werkwarenhuis waar diverse werkplaatsen en ateliers het Werkwarenhuis en de nieuwe skatehal in de Kaaihallen moet samenbrengen. Zo willen Stichting Werkwarenhuis en Social Label ook overdag zorgen voor meer creatieve bedrijvigheid op de Tramkade.

Zondag 12 juni is de feestelijke opening van de plek. Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers binnenlopen bij verschillende werkplaatsen. Zo kunnen T-shirts worden bedrukt, kan er met elektronica worden gespeeld en worden getimmerd. Ook is er de mogelijkheid om authentieke arcadespellen te spelen.

Diezelfde dag is speciaal voor de opening van de Makersstraat de Do Good Market in het lab van Social Label waar diverse zorg-werkplaatsen (zoals Artenzo/Amarant uit Tilburg en BijKartien uit Den Bosch) hun zelfgemaakte producten verkopen.