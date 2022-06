Een camper en auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 01.20 uur bij een autobedrijf aan de Friezenstraat in Rosmalen.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Wel is er een Burgernet-melding verspreid. De auto's stonden geparkeerd naast een bedrijfspand, dat flink wat schade opliep door brand. De brandweer moest een roldeur openknippen om binnen te komen. De brandweer kwam uiteindelijk ter plaatse met twee tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen. De twee voertuigen waren niet meer te redden.