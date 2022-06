Twee auto's zijn zaterdagavond met elkaar in botsing gekomen op de A2 bij Den Bosch, in de richting van Kerkdriel. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 23.55 uur. Het is onduidelijk hoe het precies kon gebeuren. Een van de auto's knalde na de botsing tegen de vangrail en is daarna over de kop gegaan. De wagen kwam 130 meter verderop terecht. Het andere voertuig belandde in de berm en kwam naast de andere auto tot stilstand in een sloot.

Twee slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Een vrouw werd ter plaatse behandeld.

Rijkswaterstaat had door het ongeluk een rijstrook voor lange tijd afgesloten. Twee takelwagens hebben de zwaar beschadigde auto's weggehaald.