Angstige momenten voor een zeventienjarige pizzabezorger in Rosmalen: de jongen werd vrijdagnacht beroofd onder dreiging van een mes. De bezorger werd geschopt en geslagen tijdens de beroving.

Het slachtoffer fietste rond 00.45 uur op de Kruisstraat toen een auto naast hem kwam rijden. De bezorger dacht dat de inzittenden iets wilden vragen, dus stopte hij. De jongen werd vervolgens aangevallen. De daders schopten en sloegen hem en bedreigden hem met een mes.

De politie is een onderzoek gestart naar de gewelddadige beroving en is op zoek naar de daders. Het zou gaan om een aantal mensen die vermoedelijk in een zwarte auto zaten. Ze zijn in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, droegen zwarte schoenen en een van de aanvallers droeg een zwarte hoody.