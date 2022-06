De door corona uitgestelde boekenbeurs van de Vincentiusvereniging is dit pinksterweekend in de Brabanthallen in Den Bosch. In de Kempenhal staan meer dan honderd kramen opgesteld, waar 100.000 boeken, lp's en cd's worden aangeboden.

De vrijdagavond begonnen beurs is ook zaterdag en zondag nog te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur. Om de beurs voor iedereen toegankelijk te maken, ontvangen ruim vijfhonderd gezinnen via de Voedselbank een tegoedbon voor tien boeken, die ze op zondag kunnen gaan uitzoeken. Er is aanbod voor volwassenen en kinderen en de boeken zijn gesorteerd en verdeeld in categorieën. De opbrengst van deze 47ste editie is bestemd voor projecten die gericht zijn op verlichting van armoede, met name in de derde wereld. Dit jaar zijn drie hoofddoelen voor financiële ondersteuning uitgekozen: Stichting World Child Care, Empowering Girls Gambia en Stichting Marijn, een educatief project voor kinderen in Nicaragua. Daarnaast ontvangen enkele andere projecten een kleinere bijdrage.