Hoe veilig voelen mensen zich tijdens het uitgaan in de Bossche binnenstad? En wat vinden omwonenden van horecabedrijven in hun buurt?

Deze en een aantal andere vragen stelt de gemeente aan het digipanel dat wordt gevormd door ruim 5.000 inwoners van de gemeente, die via hun e-mailadres regelmatig een korte elektronische vragenlijst krijgen voorgelegd. Dat gebeurde eerder met een onderzoek naar de kermis, afvalverwerking of de lokale omroep Dtv.

Maar een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat ook degenen die niet behoren tot het digipanel kunnen deelnemen. "Hij is bedoeld voor alle mensen die wel eens uitgaan in het centrum." Het is mogelijk via https://s-hertogenbosch.survalyzer.eu/uitgaan

Nachtzaken

Door de coronapandemie waren horecabedrijven met periodes gedwongen gesloten. Sinds drie maanden mogen alle horecabedrijven, inclusief nachtzaken, 'helemaal open'. De gemeente wil weten hoe dat de afgelopen drie maanden is geweest.

Gevraagd wordt hoe vaak iemand zich onveilig voelt tijdens het uitgaan en of er voldoende inzet van politie en stadstoezicht is tijdens het uitgaan. In de enquête wordt onder meer nagegaan welke locaties tijdens het uitgaan worden bezocht. Is dat de Parade, Tramkade, Korte Putstraat, Torenstraat? Of gebeurt dat op andere plaatsen?

De gemeente wil ook weten wie de laatste drie maanden tijdens het uitgaan slachtoffer is geworden van onder meer bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie.

Wat gaat de gemeente doen met de resultaten? Volgens de woordvoerder wordt het beleid 'mede bepaald door de uitkomsten, maar niet alleen: ook de ervaringen van politie, boa's, bewoners en ondernemers zelf worden daarbij betrokken'.

Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, kende de enquête niet.