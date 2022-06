De aanhouding van een verdachte die in het station van Den Bosch uit de trein naar Maastricht getrokken werd, trok donderdagmiddag veel bekijks.

Met elf agenten op perron 6A, de trein naar Venlo die een 100 meter doorgestuurd werd en de trein richting Maastricht die net even eerder stopte, op een leeg perron.

Niets vertellen

Een politiewoordvoerder wist later op de middag alleen nog maar te vertellen dat de man is aangehouden voor een lopend onderzoek. Desgevraagd wil de politie niet vertellen over de achtergrond van het onderzoek en de leeftijd en woonplaats van aangehouden persoon.

De politie zette de toegang tot het perron boven bij de roltrappen en beneden met linten af en liet de reizigers voor de trein naar Maastricht boven wachten tot de man uit de trein was gehaald en afgevoerd.