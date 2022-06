Er is een begin gemaakt met het onderzoeken naar de oorzaak van het afsterven van de monumentale lindeboom in de Lepelstraat in Den Bosch. Bij de boom werd woensdagochtend flink wat gegraven.

Eind mei werd duidelijk dat de boom dood- en doodziek is. Door het bevestigen van kabels aan de boom? Het storten van cement? Of is het 'gewoon' puur natuur? Verschillende scenario's passeerden de revue, maar niemand die het echt weet. Volgens een omwonende had de gemeente eerder gemeld dat de boom al op de nominatie stond om te worden geveld.

Wortels bloot

Politieke partijen De Bossche Groenen en Voor Den Bosch stelden hierover vragen aan de gemeente Den Bosch en daarop gaf de gemeente al aan de boel te onderzoeken. Woensdag was dat ook daadwerkelijk te zien en werden de wortels blootgelegd. "Het onderzoek is boven- en ondergronds met onder meer het afnemen van monsters", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het onderzoek is in handen van een extern bureau. "Als het onderzoek is afgerond, zullen ook de uitkomsten daarvan bekend worden. Het is op dit moment nog niet aan te geven wanneer dat zal zijn."