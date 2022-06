Mocht je volgende week dinsdag en woensdag bij Stadion De Vliert een hoop militairen zien rennen, maak je dan maar geen zorgen. Defensie houdt er een grote oefening samen met onder meer de politie en brandweer.

Nagenoeg alle denkbare hulpdiensten, van de Explosieven Opruimingsdienst tot de politie en van de brandweer tot het RIVM, komen volgende week naar Den Bosch toe voor een oefening. In het stadion trainen ze voor verschillende rampscenario's.

Pottenkijkers zijn niet gewenst, blijkt uit een verzoek van de gemeente. "Tijdens de oefening ziet u om en in het stadion verschillende soorten voertuigen en materieel van zowel Defensie, als de veiligheidspartners. De oefening is een besloten oefening. We verzoeken iedereen, ook voorbijgangers, om niet te komen of blijven kijken en Defensie alle ruimte te geven om de oefening uit te voeren."