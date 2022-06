Ruim 150.000 jazzliefhebbers komen van 3 tot en met 6 juni naar Den Bosch toe voor Jazz in Duketown. Naast het vertrouwde entertainment van nationaal en internationaal bekende muzikanten is er ook één nieuwigheidje: statiegeldbekers.

De bergen (plastic) afval na evenementen, zoals na carnaval, is de gemeente Den Bosch al jaren een doorn in het oog. Gecombineerd met de wetenschap dat vanaf 2024 wegwerpbekers niet meer toegestaan zijn in de horeca, sloot de gemeente in april een overeenkomst met de Bossche afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en het Bossche bedrijf DrinkCup om laatstgenoemde partij statiegeldbekers te laten leveren voor evenementen. Met Jazz in Duketown kunnen festivalbezoekers voor het eerst uit die bekers drinken.

Hoe werkt dat, zo'n statiegeldbeker?

Tijdens het evenement wordt er gewerkt met een statiegeldbeker op de Parade. Voor 50 eurocent per beker schaf je een beker aan bij de bar bij het halen van je eerste drankje. Die beker kan je elke keer inleveren wanneer je een nieuw drankje haalt en wanneer je naar huis gaat, dan kan je de beker inleveren en ontvang je de 50 cent terug. Je kan de bekers ook inleveren bij een inlevercontainer, maar daar is het niet mogelijk om een beker in te wisselen voor statiegeld.

De gemeente hoopt met de statiegeldbekers in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland 'het nodige draagvlak te creëren bij horecaondernemers, die de keuze moeten maken met welk drinkbekersysteem zij willen werken als duurzamer alternatief voor wegwerpplastic'.

Prijzen gestegen

Dat is volgens branchevoorzitter Bernard Kuenen niet zomaar gezegd en gedaan. Hij zei onlangs nog niet te weten hoe (snel) ondernemers afscheid nemen van de wegwerpbekers. "Het vergt een flinke investering. Want de duurzame bekers zijn heel wat duurder dan de honderdduizenden bekers die bijvoorbeeld tijdens het afgelopen carnaval zijn gebruikt. Sinds carnaval is de prijs verdubbeld naar 4 cent per stuk.''