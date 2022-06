De regio Brabant-Noord is van 29 juni tot 12 juli aan de beurt om crisisnoodopvang te verzorgen voor 150 asielzoekers. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Waar de 150 asielzoekers precies worden opgevangen, is nog niet bekend. Onder meer Den Bosch en Oss behoren tot de regio Brabant-Noord.

"We zijn momenteel in gesprek met gemeenten waar de opvang plaats zou kunnen vinden en zijn de eerste voorbereidingen aan het treffen", laat de woordvoerder weten. "Meer details zijn nog niet bekend."

Nog drie regio's

Amsterdam-Amstelland, Groningen, Zeeland en Friesland moeten vanaf woensdag twee weken lang crisisnoodopvang klaar hebben staan. In de tweede helft van juni ligt die verantwoordelijkheid bij vier andere regio's. Welke drie andere regio's dat naast Brabant-Noord zijn, is nog niet bekend.

De verdeling moet ervoor zorgen dat er de komende weken geen mensen in stoelen op de gang van Ter Apel moeten slapen, zoals de afgelopen tijd meerdere keren het geval was.

100 mensen op stoelen

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag waren er meer asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dan er bedden beschikbaar waren. Honderd mensen hebben de nacht op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten doorbrengen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagochtend tegen het ANP.