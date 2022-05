Op een parkeerplaats aan de Vughterweg in Den Bosch zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.30 uur twee auto's in vlammen opgegaan. Bij aankomst van de brandweer stond een van de auto's al volledig in brand. De achterkant van de andere auto stond in lichterlaaie.

Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, waren beide auto's niet meer te redden. Ook een derde voertuig raakte bij de brand beschadigd. De auto's stonden geparkeerd vlakbij een oud tankstation. Of dat iets met de brand te maken had, is niet bekend. Waardoor de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek en sluit brandstichting niet uit. Tijdens het blussen was de weg afgesloten. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto's af te voeren.