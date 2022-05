Een 42-jarige man uit Rosmalen is dinsdagochtend in Drunen opgepakt als tweede verdachte van de overval op Mark Gillis die begin november van vorig jaar plaatsvond. Dat meldt de politie. Eerder is ook al een 39-jarige man uit Den Bosch aangehouden.

Bij de overval die vorig jaar in de nacht van 6 op 7 november plaatsvond, werd Mark Gillis op brute wijze overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer. Door DNA-onderzoek werd begin april een eerste verdachte aangehouden. Daarna kwam de man uit Rosmalen in beeld bij de politie. Beide verdachten zitten vast. De politie meldt nog steeds op zoek te zijn naar een derde verdachte. Het onderzoek naar de overval wordt voortgezet. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch