Een fictieve drugsbende oprollen in of een dumping van drugsafval vinden, kan met het gratis spel Eenheid75, dat bestaat uit een app en een escaperoom onder het Stadhuis.

Hoewel het om een spel gaat, is de ondertoon wel degelijk serieus. Want met het spel willen de makers Bosschenaren bewust maken van signalen van drugscriminaliteit, zoals hennepkwekerijen en drugslabs in woonwijken.

Het spel is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, politie, Meld Misdaad Anoniem en het RIEC Brabant-Zeeland. RIEC staat voor het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, dat zich richt op de aanpak van georganiseerde (en ondermijnende) criminaliteit.

Inwoners van de gemeente Den Bosch ontvangen vanaf woensdag 1 juni een gameblad, dat bij de Bossche Omroep verschijnt. Dit is de start van een spel met opdrachten en meer informatie over ondermijning en drugscriminaliteit.

Ontknoping in escaperoom

Eenheid75 wordt in meer gemeenten in Brabant en Limburg gespeeld. Het bestaat uit twee onderdelen: een augmented reality app en een escaperoom. 'Het leukste is om de app te spelen en daarna de escaperoom', aldus de gemeente Den Bosch. 'Maar ze zijn ook los van elkaar te spelen'. Met behulp van de app ga je op zoek naar verdachte situaties in Den Bosch.

Na het opsporen van de verdachte situaties gaat het verhaal verder. Vanaf zaterdag 18 juni opent een gratis pop-up escaperoom onder het Stadhuis (Raadskelder aan de Markt). In deze escaperoom volgt de ontknoping van het verhaal rond drugscriminaliteit.

Het spel is geschikt om te spelen met drie of vier personen en duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Het kan alleen gespeeld worden op woensdagen en zaterdagen in juli en augustus.