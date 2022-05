"We hebben ons enorm vergist. Wat in Uden een groot succes is, slaat in Den Bosch helemaal niet aan.'' Dat zegt Jan van den Elzen over de aardbeien walk-in die hij op 1 april opende in de Bossche Vughterstraat 34. Zondag sluit de zaak. Dat is ruim 4 maanden eerder dan de bedoeling was.

"Met pijn in ons hart moeten we mededelen dat deze week de laatste zal zijn in Den Bosch. Wegens de tegenvallende omzet zijn we genoodzaakt om vroegtijdig te sluiten'', schrijft aardbeienteler Van den Elzen op Facebook.

Na het succes van zijn Udense aardbeien drive-in waar in de coronatijd ellenlange files ontstonden, besloot hij vorig jaar een tijdelijke winkel te beginnen in de Vughterstraat. Een half jaar later gaf hij met zijn vrouw Brigitte in het Brabants Dagblad toe dat het in Den Bosch niet zo liep zoals gewenst.

"Je moet de stad in, de auto parkeren. Er er zitten hier veel winkels. Je moet echt opvallen. Dat is lastig, want je mag niks aan de buitenkant doen'', zei Van den Elzen eind vorig jaar.

Dit jaar begon hij in april weer met de vertrouwde formule in Uden. Voor de tijdelijke winkel in Den Bosch werd er een schepje bovenop gedaan. Smoothies, wafels met aardbeien bleven op de kaart. Maar er kwamen wat tafeltjes en stoelen zodat klanten hun aankoop rustig zittend konden verorberen. "En we hebben flink geïnvesteerd in een softijsmachine. Maar die verhuist snel naar Uden waar de verkoop wel goed gaat. In Den Bosch moet er elke dag geld bij. Het is alleen de moeite waard in het weekend. En dan moet het wel mooi weer zijn.''

Volgens Van den Elzen is op bewakingscamera's te zien dat dagelijks duizenden mensen voorbij de winkel in de Vughterstraat lopen. "En honderden mensen kijken bij ons naar binnen. Maar ze lopen vervolgens door. Ze hebben de tassen gevuld met spullen die ze bij andere zaken hebben gekocht. Bij ons een doosje aardbeien kopen zit er dan niet meer in.''