Een automobilist (43) uit Den Bosch is zaterdagavond aangehouden nadat hij met 112 kilometer per uur over de Zandzuigerstraat in Den Bosch reed, terwijl de maximale snelheid 50 is. Dat meldt de verkeerspolitie.

Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en drugs. De man weigerde volgens de politie alle medewerking. Daarop is zijn rijbewijs werd ingevorderd.