De 68-jarige man uit Breda die vorige week vrijdag zwaargewond werd aangetroffen in het buitengebied van Helvoirt, is donderdag aan het einde van de middag overleden. Dat meldt de politie. Het onderzoek naar wat er met de man gebeurd is, wordt voortgezet.

Een voorbijganger meldde vorige week vrijdag rond 7.30 uur bij de politie dat een man zwaargewond op het bospad naast de Margriet naast een auto lag. De man werd door de gealarmeerde hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een misdrijf. Wel is nog veel onduidelijk over wat zich precies aan de Margriet heeft afgespeeld en hoe lang de man al op het bospad lag. Het gebied waar de 68-jarige is gevonden is afgelopen woensdag onder meer doorzocht door de Mobiele Eenheid (ME).

Het slachtoffer werd aangetroffen op een plek die bekendstaat als homo-ontmoetingsplaats. Of de toedracht van het mogelijke misdrijf daaraan te linken is, blijft onduidelijk. De politie meldt dat er nog niet 'één bepaald scenario te benoemen' is.

Om het onderzoek niet in de weg te zitten, is de politie voorzichtig met het geven van informatie over sporen die zijn gevonden. Het lichaam van het slachtoffer wordt in het weekend onderzocht.