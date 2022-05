Terwijl de parochie H. Maria met kerken in Den Bosch, Empel, Hintham en Rosmalen onlangs aankondigde dat er zes van de acht kerken gaan sluiten, werd er gisteren toch een nieuw parochiecentrum geopend.

Hemelvaartsdag wordt niet meer groots gevierd, vertelde Bisschop de Korte in zijn preek in de Lambertuskerk in Rosmalen. "Men is meestal vooral aan het vieren dat er vier vrije dagen zijn." Het aantal mensen in de kerk sprak dat wellicht een beetje tegen. De bisschop vierde met zo'n tweehonderd parochianen de Pontificale Hoogmis als aanvang van de feestdag rondom de opening van het parochiecentrum, dat overigens ook tien jaar eerder gebouwd had kunnen worden.

"In 2011 was er een eerste ontwerp klaar, maar het werd op de lange baan geschoven. Er waren bezwaren en daarna volgde de fusie met de St Jan", legt penningmeester Cynthia Streep uit. Pas toen de parochie Heilige Maria weer op eigen benen stond, werd het plan alsnog opgepakt. "Zoals ook in ons beleidsplan staat: we wonen te groot. Acht kerken zijn simpelweg te veel voor het aantal geregistreerde katholieken dat nog altijd krimpt. Bovendien wilden we ons concentreren op twee plekken. In Rosmalen bij de Lambertuskerk en het nieuwe parochiecentrum en in Den Bosch rond de Cathrien met de faciliteiten die bij een kerk horen."

Renovatie duurder

De voormalige pastorie was niet bruikbaar. "De dreigende renovatie was veel duurder dan opnieuw bouwen. Bovendien was het ook veel minder toegankelijk voor minder-validen." Het gebouw werd verkocht en verbouwd en nu zijn er twaalf zelfstandige wooneenheden voor jongeren die worden begeleid door de Leermakers Autismegroep.

Achter de Lambertuskerk verrees het afgelopen jaar een nieuw parochiecentrum, met twee woningen die inmiddels bewoond worden door een gevlucht gezin uit Oekraïne en de beheerder van het centrum. Het gebouw zelf is duurzaam, met een groen (sedum)dak dat regenwater opvangt en ervoor zorgt dat het grondwater op peil blijft. Met een warmtepomp, zonnepanelen en warmte-terugwin-units. En de lucht in de grote zaal wordt regelmatig ververst door CO2-sturing.

Kloppende hart van de parochie

Best een reden voor een feestje, dus werd er op Hemelvaartsdag flink uitgepakt. Het Gilde St Catharina - St Joris luisterde de viering op met het begeleiden van de bisschop bij het binnenkomen en vertrekken. In processie ging men naar het nieuwe parochiecentrum, waar de koffie en het gebak klaarstond. Er volgde een vendelgroet, de bisschop zegende het gebouw en ook burgemeester Mikkers was aanwezig voor de altijd dankbare taak het lint door te knippen. En dat voor de ogen van zo'n 300 belangstellenden. Worstenbroodjes, soep, een springkussen, een familiemiddag, schminken, alles werd uit de kast getrokken voor het toegestroomde publiek.

"Het gaat vandaag om thuiskomen", vertelde bisschop de Korte tijdens de viering, "op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus bij zijn Vader komt. Wij mensen zijn ook niet bedoeld om ineens in het niets te verdwijnen. We zijn wezens van hoop, die net als Jezus eens bij God mogen zijn. En dat is thuiskomen." Tot die tijd staan de deuren van het kloppende hart van de parochie wagenwijd open. Een plek waar iedereen zich thuis mag voelen.