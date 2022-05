Stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant hoeft niet te rekenen op een opslagruimte voor de dierenvoedselbank in Den Bosch. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de stichting beter samenwerking kan zoeken met andere organisaties voor armoedebestrijding, zoals de voedselbank.

De Partij voor de Dieren en De Bossche Groenen stelden deze week in de raadscommissie sociaal voor om een opslagruimte voor voedsel of subsidie beschikbaar te stellen voor de Stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant, maar beide partijen kregen hier niet de handen voor op elkaar. Voorzitter Shanon Schepens van de Brabantse stichting vroeg de Bossche politiek eerder deze maand om hulp.

'We helpen 170 minima'

Haar stichting zit dringend verlegen om een ruimte waar al het voer, snacks en benodigdheden voor honden, katten en andere dieren opgeslagen kunnen worden. "We helpen 170 minima, dak- en thuislozen en mensen die in de schuldhulpverlening zitten", meldde voorzitter Shanon Schepens uit Sint-Michielsgestel. Bij haar stichting stonden op dat moment zo'n zestig mensen op een wachtlijst. In Den Bosch helpt de stichting zo'n 35 dieren.

Zij deed ook al een poging tot samenwerken met de 'gewone' voedselbank, maar dat liep op niets uit. In Eindhoven en Oss heeft Dierennoodhulp Noord-Brabant wel uitgiftepunten, vertelde Schepens. "We hebben hier geen onuitputtelijke voorraad ruimtes beschikbaar", stelde Roos van der Kallen namens Rosmalens Belang. En Freek van Haren van de VVD: "We moeten de oorzaken van armoede aanpakken, niet de gevolgen verzachten."