Als vanouds wordt op 23 juni gerekend op een massa belangstellenden voor Opera op de Parade. Er wordt extra werk gemaakt van de decoratie. En liever niet meezingen, maar neuriën.

De 'nieuwe' bomen hebben niet de uitstraling van de oude exemplaren. En de sloop van het Theater aan de Parade is niet sfeerverhogend. "Met extra banieren en speciale belichting hopen we de feeërieke sfeer te creëren die bij de geprogrammeerde opera hoort.'' Dat zegt een woordvoerder van het Theater aan de Parade. Het is een initiatief van Theater aan de Parade, Philharmonie Zuidnederland en Opera Zuid.

Sinds 2007 willen zij 'een zo breed mogelijk publiek van alle leeftijden, op een laagdrempelige manier, kennis laten maken met klassieke muziek en opera'. Dat gebeurt dit jaar met A Midsummer Night's Dream. Benjamin Britten schreef deze opera naar de romantische comedy van William Shakespeare.

A Midsummer Night's Dream vertelt het verhaal over elfenkoning Oberon en zijn beruchte toversap. De hoofdrollen worden vertolkt door de Belgische countertenor Jan Wouters (koning Oberon) en de Sloveense sopraan Kristina Bitenc (elfenkoningin Titania). De muziek is onder leiding van Karel Deseure.

De afgelopen twee jaar werd het evenement afgelast door de coronabeperkingen. Na het jarenlange succes van de Opera op de Parade en de drukbezochte Opera Sing Along van 2018 werd het operafestijn in 2019 uitgebreid tot een gratis toegankelijk drie dagen durend publieksevenement.

'Nog steeds riskant'

Dit jaar blijft het beperkt tot de opera op 23 juni die om 19.30 uur begint en een Dream Along op 24 juni om 21.30 uur op de Parade. Volgens de organisatoren is zingen in grote gezelschappen 'nog steeds riskant met het oog op corona'. Daarom is de Sing Along vervangen door een Dream Along. Op de Parade kan het publiek 'wegdromen bij bekende, klassieke symfonische muziek' en meeneuriën met enkele solisten van het Internationaal Vocalisten Concours 's-Hertogenbosch. Presentator is Raoul Steffani.