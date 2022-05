Twee mannen uit Arnhem moeten binnenkort voor de rechter komen vanwege online oplichting van een oudere man uit de omgeving van Den Bosch. De Arnhemmers (inmiddels 25 en 28 jaar oud) maakten de man bijna anderhalve ton afhandig.

De oudere man voelde zich vanwege de beperkingen in coronatijd eenzaam en kwam tussen het voorjaar van 2020 en de zomer van 2021 met de Arnhemmers in aanraking via een online contactwebsite.

Het vriendschappelijk contact zorgde ervoor dat de oudere man grote sommen met geld overmaakte naar de verdachten. De Arnhemmers waren volgens de politie geen bekenden van elkaar, dus het gaat om twee losstaande zaken. De oplichting werd ontdekt door een van de buren van de man. Kort daarna werd een familielid die de financiën van de man beheert ook op de hoogte gesteld.

Na onderzoek door de politie bleek dat de 25-jarige Arnhemmer het grootste gedeelte van het geld op zijn bankrekening heeft ontvangen. De politie trof in zijn huis auto's, exclusieve merkkleding en sieraden aan. De 28-jarige verdachte had enkele duizenden euro's op zijn rekening gestort gekregen door het slachtoffer.

Oplichting, verduistering en witwassen

Beide verdachten zijn aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering. De 25-jarige Arnhemmer wordt daarnaast ook verdacht van witwassen. De politie heeft het geld en de goederen die bij de verdachten zijn aangetroffen in beslag genomen. Dit is gedaan om het slachtoffer (deels) schadeloos te kunnen stellen op het moment dat de verdachten schuldig worden bevonden.

De verdachten verschijnen na de zomer voor de rechter. "Het onderzoek naar de verdachten loopt op dit moment. Ze zijn op vrije voeten gesteld op voorwaarde dat ze geen contact leggen met de oudere man", licht een woordvoerder van het Openbaar Ministerie toe.