Een ernstig medisch incident op het dak van Taleninstituut Regina Coeli in Vught leidde maandagochtend tot consternatie in Vught. Een werknemer van een bedrijf dat aan het werk was op het dak, was onwel geworden en overleden.

Verschillende hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance, een traumahelikopter en de brandweer, werden opgeroepen voor een reanimatie op hoogte. In de omgeving liggen meerdere scholen. De vele hulpdiensten trokken volgens wijkagent Marcel de Rouw behoorlijk wat bekijks in de parkachtige omgeving. Aan het park liggen ook het Maurick College en Kentalis Talent. De drukke Martinilaan, die vol stond met hulpverleners, bleef open voor het doorgaande verkeer. Eindexamens Maurick College Een aantal leerlingen van het Maurick College, dat naast het taleninstituut ligt, bevond zich tijdens het incident in de Martinihal. "Die waren eindexamens aan het maken maar hebben niets van het incident meegekregen", aldus rector Ben van den Anker. Regina Coeli is volgens een woordvoerder deze week gesloten voor cursisten. "En dat is voor ons een mooi moment om onderhoud te plegen aan ons gebouw. Er waren meerdere bedrijven in ons gebouw bezig. Een medewerker van het bedrijf dat bovenop het dak bezig was, is onwel geworden. Onze bhv'er heeft meteen eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten het over konden nemen. De brandweer heeft de man van het dak gehaald. Het is een hele trieste gebeurtenis."