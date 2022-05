Voor het beschieten van een woning aan de Bossche Hadewychstraat zijn een 23-jarige man uit Duitsland en zijn neef (25) uit Zoetermeer veroordeeld tot twee jaar celstraf. Voor betrokkenheid bij het schietincident is een Ammerzodenaar (33) veroordeeld tot 16 maanden celstraf.

In september 2020 werden de auto's van de Ammerzodenaar en zijn vriendin in brand gestoken. Volgens hem was de ex-man van zijn partner daar verantwoordelijk voor. De Ammerzodenaar haalde de dag na het voorval zijn broer uit Duitsland en zijn neef uit Zoetermeer erbij. In de loop van de dag en de daaropvolgende nacht belden ze de ex-man meerdere keren en bedreigden hem met de dood. De avond daarop werd het appartement van de ex-man aan de Hadewychstraat beschoten, terwijl hij en zijn twee kinderen televisie aan het kijken waren.

Stenen gooien

De rechtbank stelt vast dat de woning is beschoten door de mannen van 23 en 25 jaar. De man uit Duitsland gaf toe dat hij het adres van de ex-man had gekregen van zijn 33-jarige broer. Hij zei er samen met een ander naartoe te zijn gereden en dat er 4 keer op de woning is geschoten terwijl het de bedoeling was om slechts enkele stenen te gooien.

De man uit Zoetermeer wilde niet zeggen wie er bij hem was tijdens het incident. Volgens de rechtbank moet dit zijn neef zijn geweest. Dit blijkt onder meer uit zendmast- en andere telefoongegevens en afgeluisterde telefoongesprekken.

Groot gevaar

De rechtbank gaat er vanuit dat de verdachten de ex-man hebben willen bedreigen en intimideren en er niet op uit waren om hem te doden. Uit de bewijzen blijkt namelijk niets van die intentie. Wel is sprake van een drievoudige poging tot doodslag. Twee van de vier kogels gingen immers enkele meters op lichaamshoogte door de woonkamer waar op dat moment de ex-man en zijn kinderen zaten.

De Ammerzodenaar is medeplichtig aan het medeplegen van die pogingen tot doodslag. Hij gaf zijn broer en neef namelijk informatie, adresgegevens en een foto met daarop omcirkeld het appartement aan de Hadewychstraat.

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachten op een volstrekt onacceptabele wijze voor eigen rechter wilden spelen, waarbij zij groot gevaar veroorzaakten door midden op straat in een woonwijk, op het moment dat daar mensen nog wakker waren, met een vuurwapen te schieten.