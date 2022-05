Een auto heeft zondagochtend rond 10.50 uur vlam gevat op het parkeerterrein van de Kickvorsch in Vught. De eigenaresse van de auto was haar hond aan het uitlaten toen zij de brandweer hoorde.

Toen de eigenaresse terugkwam bij haar auto, stond de gehele voorkant van het voertuig in brand. De brandweer van Vught was aanwezig met een blusvoertuig en ook brandweerlieden uit Helvoirt kwamen ter plaatse met een waterwagen. De autobrand was snel onder controle.

De parkeerplaats wordt veelal gebruikt door de voetbalclubs Real Lunet en de Zwaluw. Op die plek zijn vaker auto's in vlammen opgegaan. De oorzaak van deze autobrand is niet bekend. Het voertuig wordt weggetakeld.