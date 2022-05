De overleden Tiktokker Lucas Cornelissen (20), die dinsdagnacht om het leven kwam bij een scooterongeluk, is zaterdag op de stapavond door zijn vrienden herdacht. Dat gebeurde aan de Molenberg in Den Bosch, waar Cornelissen in de Dommel terechtkwam en overleed. De Vlijmenaar ging vaak met vrienden op stap en legde dat vast op TikTok.

Voorbijgangers en andere bekenden van Cornelissen herdachten de overleden Tiktokker ook op de plaats van het ongeval in Den Bosch, waardoor het de hele avond druk bleef aan de Molenberg. Uitgaanspubliek dat langs de herdenking kwam, bleef stilstaan om de overleden Vlijmenaar een laatste eer te bewijzen. Aan de Molenberg is in de afgelopen dagen een grote bloemenzee ontstaan met foto's, kaarsen en knuffels. Tijdens de herdenking van zaterdagavond vormden aanwezigen de naam 'Lucas' met kaarsen.