Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over een steekincident donderdagavond in de Bossche Niehoffstraat. Er werd een 31-jarige man uit Maarssen gewond aangetroffen.

Rond 22.10 uur kwam bij de meldkamer van de politie een melding binnen dat op de Niehoffstraat een gewonde man aan het schreeuwen was. De man bleek diverse steekwonden te hebben. Uit nader onderzoek bleek dat de auto van de man, een witte Volkswagen Polo, enkele straten verderop met draaiende motor stond. Ziekenhuis Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar vannacht nog behandeld aan zijn verwondingen. "Over de exacte toedracht en de aanleiding van het steekincident bestaat nog veel onduidelijkheid. Wij doen verder onderzoek. Daarbij wordt een buurtonderzoek uitgevoerd, gekeken naar mogelijke camerabeelden die beschikbaar zijn en wordt er technisch onderzoek verricht.'' Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Er wordt gezocht naar getuigen van het steekincident.